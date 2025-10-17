Las jornadas culturales continúan a todo tren

Las VI Jornadas Culturales de Adecobel alcanzaron su ecuador con el concierto de la aragonesa Pilar Almalé en Moneva. Decenas de personas llenaron la iglesia de la localidad el 20 de septiembre para disfrutar de una experiencia musical única en un entorno cargado de historia.

Concierto de la aragonesa Pilar Almalé en la iglesia.

Con su viola da gamba y su inconfundible voz, Almalé envolvió el templo en una atmósfera mágica, derribando fronteras entre la música antigua y la moderna. La artista conquistó al público con su sensibilidad y cercanía, en una cita que sirvió también para poner en valor el patrimonio cultural y arquitectónico de la comarca.

Las jornadas continúan en Almonacid de la Cuba el sábado 18 de octubre, con un espectáculo de cine mudo acompañado de piano en directo. En esta ocasión, los asistentes podrán disfrutar del clásico de Charles Chaplin La quimera del oro.

La programación cultural de Adecobel concluirá con dos propuestas teatrales de compañías aragonesas. Lécera acogerá el 25 de octubre la obra María, entre todas las mujeres, mientras que Letux cerrará las jornadas el 2 de noviembre con la representación de Melocotón en almíbar.

Esta sexta edición dio comienzo en Valmadrid, en mayo, con un espectáculo de magia, y continuó en Samper de Salz en junio, con una divertida propuesta circense de humor y acrobacias. Tras el concierto de Pilar Almalé, fue Almochuel quien acogió la actuación de los títeres de La Tía Elena, manteniendo vivo el espíritu de estas jornadas que celebran la cultura, el arte y el gran patrimonio del territorio.