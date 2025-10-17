Lécera acoge a una veintena de productores

La Feria Proxeco, organizada por la Comarca Campo de Belchite con el apoyo del Ayuntamiento de Lécera, vivirá su segunda edición los días 24 y 25 de octubre, coincidiendo con la celebración del Día Internacional del Cambio Climático. El polideportivo de la localidad acogerá a más de una veintena de productores locales y ecológicos, además de talleres, charlas, actividades dinámicas y un concierto.

El objetivo de Proxeco, Feria de Producto Ecológico y de Proximidad de la Comarca Campo de Belchite, que en la pasada edición reunió a más de 3.500 visitantes, es «apoyar el comercio de proximidad y las buenas prácticas de los emprendedores del medio rural, que elaboran y ofrecen productos de una calidad diferenciada y con un claro compromiso medioambiental», señaló el presidente de la comarca, Carmelo Pérez.

Lécera, referente

En la feria estará muy presente el sentir de los vecinos del Campo de Belchite, una de las principales zonas de Aragón en agroalimentación ecológica. No en vano, Lécera posee la mayor extensión de cereal ecológico de la comunidad. «Con esta cita se renueva la proyección del territorio como referente del cultivo ecológico, que ya representa más de 112.000 hectáreas y 1.700 productores en todo Aragón, y fomentamos su conocimiento y su consumo entre los habitantes dentro y fuera de la comarca», detalló Pérez.

La directora general de Comercio, Ferias y Artesanía del Gobierno de Aragón, Carmen Herrarte, destacó «la importancia que tienen las ferias de los medianos y pequeños municipios, como Proxeco, para nuestra región. El año pasado contábamos con 130 ferias en el calendario oficial y en 2025 la cifra ha crecido, lo cual es una buena noticia dado el impacto económico que generan en el territorio y la labor que desempeñan en la promoción turística y cultural de la zona, al tiempo que generan espacios de intercambio entre productores y empresarios».