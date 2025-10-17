Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

ESCENARIO ESTEPARIO

La música y el patrimonio se funden con las ruinas del Pueblo Viejo de Belchite

Soleá Morente participó en el festival Escenario Estepario. / Javier Roche

Belchite

Escenario Estepario celebró su tercera edición los días 22 y 23 de agosto entre el Pueblo Viejo y el Pueblo Nuevo de Belchite. Impulsado por la Comarca Campo de Belchite, con la colaboración del Ayuntamiento de Belchite y el apoyo de Born! Music en la dirección artística, el festival desplegó una cuidada propuesta con conciertos y visitas guiadas. Sobre sus escenarios actuaron algunas de las voces más singulares del panorama nacional, como Soleá Morente, Le Parody o Los Hermanos Cubero, junto a artistas aragoneses que encarnan la nueva sensibilidad sonora, como Ester Vallejo y Cumbiazepam.

El festival comenzó el 22 en el Teatro Municipal de Belchite con la aragonesa Ester Vallejo, que presentó su disco A la fresca, elegido mejor álbum aragonés del año, en un recital conmovedor que emocionó al público desde el principio. Le Parody tomó el relevo con una propuesta de raíz electrónica, experimental y contemporánea que aportó un contraste vibrante a la velada.

La programación continuó el 23 con visitas guiadas al Pueblo Viejo, una experiencia singular donde el patrimonio histórico se entrelaza con actuaciones sorpresa. Y por la noche, el festival se despidió con un gran concierto al aire libre. Soleá Morente, Los Hermanos Cubero y Cumbiazepam pusieron el broche de oro en un escenario marcado por el atardecer sobre las ruinas históricas del Pueblo Viejo de Belchite.

