MURAL en plenas

La pared del frontón luce colorida y como nueva

Plenas ha realizado un mural para completar la pared del frontón. La obra, compuesta por imágenes relacionadas con las fiestas, ha sido realizada por Héctor Vacui, un gran profesional que ya hizo los murales anteriores.

