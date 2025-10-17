MURAL en plenas
La pared del frontón luce colorida y como nueva
Plenas ha realizado un mural para completar la pared del frontón. La obra, compuesta por imágenes relacionadas con las fiestas, ha sido realizada por Héctor Vacui, un gran profesional que ya hizo los murales anteriores.
