La pensión París abre sus puertas

Almonacid de la Cuba inauguró el 6 de septiembre la pensión municipal París y la nueva tienda multiservicios que atiende a la población. En el acto estuvo presente el vicepresidente de las Cortes de Aragón, Ramón Celma, junto a varios diputados y alcaldes comarcales.

La pensión y nueva tienda de Almonacid de la Cuba lleva el nombre de París porque parte de los terrenos donde se ubica tanto la tienda como la pensión fueron donados por la familia de María París.