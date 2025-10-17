Pistoletazo de salida a las actividades deportivas

Al llegar octubre comienza en la Comarca Campo de Belchite un nuevo curso de actividades deportivas. El programa incluye actividades ya asentadas y que los usuarios llevan realizando desde hace tiempo, y actividades nuevas que nacen de la motivación de la población y pretenden satisfacer sus gustos e inquietudes.

Clase de ‘spining’ en el gimnasio de Belchite.

Con las actividades ya comenzadas, se han registrado más de 350 inscripciones que corresponden a 284 usuarios que practican una o varias actividades organizadas desde la entidad comarcal. Las inscripciones siguen abiertas en aquellas actividades que permitan admitir más usuarios, por lo que cualquier persona interesada puede iniciarse en la práctica deportiva.

Toda la información al respecto del curso deportivo puede consultarse en la web de la Comarca Campo de Belchite, y a través del Servicio Comarcal de Deportes.