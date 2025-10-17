CELEBRACIÓN
Plenas se anima con sus fiestas en honor a San Agustín
LA CRÓNICA
PLENAS
Plenas celebró en agosto las fiestas de San Agustín. Como todos los años, la comisión preparó una gran variedad de actos y, gracias a que el tiempo acompañó, prácticamente el pueblo entero se echó a la calle y se vivieron unas fiestas con una gran participación por parte de todas las peñas.
Los actos comenzaron el sábado 23 con una jornada prefiestas muy amena con concursos de comida, rabino y futbolín, para terminar por la noche con disco móvil.
Y durante las fiestas destacó la actividad Viaje por el tiempo por épocas en la que hubo desde cavernícolas, romanos, vaqueros, etc. hasta llegar al futuro, con gran ingenio y decoración de todas las peñas.
