PLUS 2025 50 millones de euros y 1.187 actuaciones en todos los pueblos

La Diputación de Zaragoza acaba de pagar a los ayuntamientos la anualidad 2025 del Plan Unificado de Subvenciones (PLUS), la principal línea de ayudas que reciben los consistorios zaragozanos no solo de la DPZ, sino de todas las administraciones. Este año el PLUS vuelve a distribuir 50 millones de euros con los que todos los municipios de la provincia van a poder financiar un total de 1.187 actuaciones esenciales para mejorar los servicios que prestan a sus vecinos y vecinas.

El presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero, y la vicepresidenta, Teresa Ladrero, durante la aprobación del PLUS 2025.

«La Diputación de Zaragoza es, con mucha diferencia, la institución que más apoya a nuestros pueblos. Y dentro de ese respaldo económico fundamental nuestra principal herramienta es el PLUS, que distribuye mucho más dinero que cualquier otro plan de subvenciones y permite que los ayuntamientos decidan con total autonomía a qué destinan los fondos que les corresponden planificando con tiempo los proyectos», destaca el presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero.

Además de los 50 millones ordinarios del Plan Unificado de Subvenciones, este año los municipios zaragozanos van a recibir otros 130 millones de euros extraordinarios a través del plan +Provincia. «Entre el PLUS y el plan +Provincia nuestros ayuntamientos van a recibir 180 millones de euros, un volumen de fondos absolutamente histórico que demuestra nuestro compromiso con los pueblos y contra la despoblación», subraya Sánchez Quero.

El pleno de la Diputación de Zaragoza aprobó el PLUS 2025 a finales de julio y el plan quedó aprobado definitivamente en agosto tras no haberse recibido alegaciones. Gracias a la buena situación económica de la institución, un año más la DPZ ha podido adelantar los plazos de pago abonando en septiembre a los ayuntamientos los 40 millones de euros que debía transferirles antes del 30 de noviembre (como es habitual, los otros 10 millones los recibirán el año que viene, una vez ejecutadas y certificadas las actuaciones).

Con los 50 millones de euros del PLUS 2025, los 292 municipios de la provincia van a poder financiar una amplia variedad de proyectos e iniciativas: pavimentación de calles, renovación de las redes de abastecimiento y alcantarillado, equipamientos deportivos, pago de nóminas de las policías locales, instalaciones de tiempo libre, parques y jardines, limpieza viaria, fiestas populares, arreglo de caminos, cementerio y servicios funerarios, protección del patrimonio histórico...

Algunos ejemplos

Entre las actuaciones incluidas en el PLUS 2025 están, por ejemplo, en Belchite las obras de peatonalización y renovación de la red municipal de agua de la calle Ferial, entre la calle Mayor y ronda Zaragoza, con una subvención de 131.968 euros, y la pavimentación y renovación de la acera sur de la calle Mayor, entre San Antón y Constitución (75.654 euros), y en Lécera el mantenimiento de parques y jardines (30.000 euros).

El listado de proyectos aprobados también incluye la pavimentación y estampado de la calle Nueva en Azuara (64.412 euros), el proyecto de construcción del edificio de servicios en el pabellón de La Hípica de Letux (48.394 euros), la prolongación de la calle Santa María de Moyuela (32.623 euros), un almacén en Almonacid de la Cuba (54.786), la segunda fase de Salas de Agua de Codo (83.130 euros), la urbanización parcial del paseo Vista Alegre de Fuendetodos (77.175 euros), la renovación de la piscina de Valmadrid (50.437 euros) o la rehabilitación del salón social de la Puebla de Albortón (37.523 euros).