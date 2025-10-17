En el Pueblo Viejo se esconde una sinagoga

Las excavaciones arqueológicas realizadas este verano han confirmado la existencia de una sinagoga medieval en el Pueblo Viejo de Belchite. Los trabajos llevados a cabo por el equipo de Alfonso Fanjul y las fuentes científicas consultadas respaldan los indicios que ya se tuvieron durante el campus arqueológico de 2024, y, en concreto, certifican «el carácter excepcional del hallazgo de la tribuna de oración, sin que se conozcan estructuras medievales conservadas hasta ahora en Europa».

Como explica Fanjul, «el verano pasado se limpió el acceso a la antigua judería y la superficie del edificio conocido como La Sinoa, posible sinagoga judía según la tradición oral de algunos vecinos nacidos en el Pueblo Viejo. Estos trabajos aportaron una serie de indicios arquitectónicos, que si bien reforzaban la idea de que se pudiese tratar de una antigua sinagoga medieval, requerían de pruebas más contundentes. En concreto, los arqueólogos debían hallar parte de una estructura central singular, denominada tevá, en la que estuviese ubicada la tribuna de oración o bimah, un elemento imprescindible en toda sinagoga medieval».

Y el resultado de la cuarta edición del campus internacional impulsado por el ayuntamiento de la localidad, que ha contado con la participación de 27 estudiantes de Estados Unidos, Canadá, Inglaterra y Holanda, no ha podido ser más positivo: se han hallado la tevá y la bimah, con todos los restos conservados de forma excepcional. Esta antigua tribuna de oración estaba construida con un tapial, barras y pasamanos de hierro. Además, se ha encontrado también una extensa yesería del siglo XIV, que confirma el uso del edificio en ese siglo.

«La prueba más contundente», añade Fanjul, «son los restos de un mural pintado, donde se representa la parte central de la menorah o candelabro de los siete brazos, idéntico al mural encontrado en la sinagoga de Híjar. El paralelismo arquitectónico y decorativo con la sinagoga de Híjar plantea la existencia de una escuela arquitectónica aragonesa medieval para los lugares de culto hebreos.

Extraordinario hallazgo

La consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández, visitó el pasado mes de agosto las excavaciones, y destacó el «carácter extraordinario que según los técnicos tiene el hallazgo y el valor de los restos encontrados», que incrementa aún más «el inmenso patrimonio que atesora Aragón y da buena cuenta del rico pasado de nuestra comunidad».

«Es un gran hallazgo, felicitamos a los arqueólogos por el excelente trabajo realizado», indicó Carmelo Pérez, alcalde de Belchite y presidente de la Fundación Pueblo Viejo. «En España solamente hay cinco sinagogas medievales visitables en estos momentos. El hecho de que la de Belchite sea la sexta posibilita el acceso a la Red de Juderías de España, lo que incrementaría la proyección del Pueblo Viejo. Somos un referente internacional en turismo patrimonial gracias a las investigaciones realizadas con los vestigios de la batalla de 1937 y esto ha facilitado que sepamos cómo abordar otros retos, como el de la sinagoga que, sin duda, va a permitir ampliar nuestras posibilidades como destino turístico y cultural».