Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

EJERCICIO COGNITIVO

Regresan a Plenas los talleres mensuales de salud mental

Regresan los talleres mensuales de salud mental

Regresan los talleres mensuales de salud mental

Tras el verano, Plenas ha retomado los talleres mensuales de salud mental en los que se comparten y se debaten temas interesantes en una charla amena y animada.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents