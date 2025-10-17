AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO
Samper avanza en su camino hacia la sostenibilidad
LA CRÓNICA
El Ayuntamiento de Samper del Salz ha montado una instalación de autoconsumo fotovoltaico colectivo a través de la subvención del plan Agenda 2030 de la Diputación provincial de Zaragoza. Las placas solares producen hasta 136 kilovatios y Endesa ha autorizado verter 100 kW.
El coste de la actuación ha sido 143.300 euros y la subvención de 136.000 euros, a lo que hay que sumar 17.500 euros del proyecto, dirección y tramitación de permisos, y 14.000 euros del derecho de enganche.
El proyecto inicial contemplaba la instalación de los paneles sobre el tejado del pabellón, pero Endesa obligaba a conectar en el transformador. Debido a la complejidad y la dificultad de esta acción teniendo en cuenta las distancias, se tuvo que modificar la ubicación comprando unos terrenos cercanos. Con esta modificación se han conseguido ahorrar 35.000 euros del presupuesto inicial, pudiendo instalar las placas para impulsar la sostenibilidad.
