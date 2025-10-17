Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

FESTEJOS MAYORES

San Bartolomé: de las migas al ‘flower power’

La música embargó las calles de la localidad. | SERVICIO ESPECIAL

LA CRÓNICA

FUENDETODOS

Fuendetodos celebró en agosto unas estupendas fiestas de San Bartolomé con gran éxito de participación. Los actos comenzaron el miércoles 20 con campeonatos de futbolín, guiñote y rabino, pregón, cena popular y disco móvil. El jueves hubo parque infantil, concurso de tortillas, fiesta de la espuma y actuación del grupo Vip. El viernes destacaron el concurso de migas, los disfraces y el toro de fuego. El sábado hubo comida popular, vaquillas, actuación musical, toro de ronda y disco flower power. Y el domingo se celebró la misa baturra con el Grupo Folklórico El Pilar, seguida de aperitivo en honor a San Bartolomé, espectáculo jotero y, para finalizar las fiestas, la actuación de la orquesta Titanes Show.

Hubo concurso de migas, disfraces y toro de fuego.

