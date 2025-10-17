FESTEJOS MAYORES
San Bartolomé: de las migas al ‘flower power’
LA CRÓNICA
FUENDETODOS
Fuendetodos celebró en agosto unas estupendas fiestas de San Bartolomé con gran éxito de participación. Los actos comenzaron el miércoles 20 con campeonatos de futbolín, guiñote y rabino, pregón, cena popular y disco móvil. El jueves hubo parque infantil, concurso de tortillas, fiesta de la espuma y actuación del grupo Vip. El viernes destacaron el concurso de migas, los disfraces y el toro de fuego. El sábado hubo comida popular, vaquillas, actuación musical, toro de ronda y disco flower power. Y el domingo se celebró la misa baturra con el Grupo Folklórico El Pilar, seguida de aperitivo en honor a San Bartolomé, espectáculo jotero y, para finalizar las fiestas, la actuación de la orquesta Titanes Show.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Ya hay ganadores del Concurso del Traje Aragonés de la Ofrenda de flores
- Un exjugador raja del Real Zaragoza tras el despido de Gabi: 'Por dentro está podrido
- Santiago Cañizares sobre el Real Zaragoza: 'Muchos entrenadores quieren ir pero los salarios que ofrecen son muy pobres
- El mítico restaurante del centro de Zaragoza que se abre al mundo de la noche: 'Buena música y buenos cócteles
- Hasta cuándo se podrá ver el manto floral de la Virgen del Pilar: fecha y previsión del tiempo en Zaragoza
- El Real Zaragoza elige a Larraz sobre otras opciones ante la negativa de sus preferidas
- Saúl Pardo desde el hospital tras la cogida en las Fiestas del Pilar: 'Volveré a recortar
- El escalón profesional de Sergio González o García Plaza, Larraz y la patata caliente de Txema Indias