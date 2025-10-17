San Bartolomé: de las migas al ‘flower power’

Fuendetodos celebró en agosto unas estupendas fiestas de San Bartolomé con gran éxito de participación. Los actos comenzaron el miércoles 20 con campeonatos de futbolín, guiñote y rabino, pregón, cena popular y disco móvil. El jueves hubo parque infantil, concurso de tortillas, fiesta de la espuma y actuación del grupo Vip. El viernes destacaron el concurso de migas, los disfraces y el toro de fuego. El sábado hubo comida popular, vaquillas, actuación musical, toro de ronda y disco flower power. Y el domingo se celebró la misa baturra con el Grupo Folklórico El Pilar, seguida de aperitivo en honor a San Bartolomé, espectáculo jotero y, para finalizar las fiestas, la actuación de la orquesta Titanes Show.

Hubo concurso de migas, disfraces y toro de fuego.