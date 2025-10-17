Teatro, concursos y fiesta de los quintos en Almonacid

Almonacid de la Cuba está viviendo unas semanas de gran actividad. Así, la Asociación Cultural La Cuba organizó un año más la andada solidaria por Espacio Atemtia a beneficio de una vecina de la localidad el 27 de septiembre. La actividad contó con una ruta corta y una larga, y después se realizó una comida seguida de sorteo, bingo y teatro.

Ya el 6 de octubre, la localidad celebró la Virgen del Rosario. Además, la Asociación Cultural Albayar, en colaboración con el ayuntamiento, tiene distintas actividades programadas para este otoño que empiezan el 18 de octubre con la proyección de una película en el salón San Roque. Seguirá con la actuación de la Coral de Mediana de Aragón y una representación teatral para primeros de noviembre.

El sábado 29 de noviembre se celebrará la fiesta de los quintos de todos los nacidos en los años finalizados en 5. Y para el fin de semana del puente de la Constitución se celebrará el tradicional concurso de migas, cortadores de jamón y calabazas. Va a ser un otoño muy completo y repleto de actividades con la colaboración de vecinos y amigos.