La Virgen del Rosario vuelve a reunir a todos en La Puebla de Albortón

La Puebla de Albortón disfrutó el fin de semana del 4 y 5 de octubre de las tradicionales fiestas en honor a la Virgen del Rosario, una celebración marcada por el buen ambiente, la unión vecinal y un programa repleto de actividades para todas las edades, donde la diversión estaba más que asegurada.

Por la mañana hubo procesión y por la tarde se inauguró la exposición de dibujo. | SERVICIO ESPECIAL

El sábado se inició con una andada popular hasta el mirador Val de la Marta, una caminata que reunió a un centenar de vecinos y vecinas. Al llegar, los participantes disfrutaron de un almuerzo popular al aire libre, que sirvió de punto de encuentro y convivencia.

Miguel V. Murillo, artista local, posa con sus obras.

Por la tarde, el ambiente festivo continuó con los concursos de guiñote y rabino, y la actuación del Dúo Palenzuela, que animó la tarde con su repertorio variado y puso a bailar a todo el público.

El domingo, en un tono más solemne, comenzó con la procesión de la imagen de la Virgen por las calles del pueblo, para, seguidamente, celebrar la eucaristía, en la que contaron con la compañía del Coro de la Parroquia de Belchite. Tras el acto religioso se inauguró la exposición Pasión por el dibujo, del artista local Miguel V. Murillo Ordovás. La muestra, instalada en los bajos del ayuntamiento hasta finales de año, recorre parte de la obra y trayectoria del autor, resaltando su vínculo con la identidad del municipio.

Una celebración que, un año más, reafirma el valor de las tradiciones y el orgullo de pertenencia a esta localidad.