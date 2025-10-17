Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

XVI Andarina Villa de Azuara

La XVI Andarina Villa de Azuara volvió a ser un éxito gracias a la participación y compromiso con esta prueba después de este año tan complicado para la localidad. La actividad se realizó el sábado 20 de septiembre con dos recorridos de 10 y 16 kilómetros, y contó con desayuno, comida y merienda-cena incluidos, concierto tributo y sorteo de regalos.

