La XVI Andarina Villa de Azuara volvió a ser un éxito gracias a la participación y compromiso con esta prueba después de este año tan complicado para la localidad. La actividad se realizó el sábado 20 de septiembre con dos recorridos de 10 y 16 kilómetros, y contó con desayuno, comida y merienda-cena incluidos, concierto tributo y sorteo de regalos.