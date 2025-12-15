2,8 millones para seguir recuperando el patrimonio de nuestros pueblos
La Diputación de Zaragoza ha puesto en marcha un nuevo plan de restauración de bienes municipales que incluye 49 intervenciones en castillos, torres, palacios y otras construcciones y obras de arte de la provincia
Diputación de Zaragoza
La Diputación de Zaragoza ha puesto en marcha un nuevo plan de restauración de bienes histórico-artísticos de propiedad municipal que incluye 49 intervenciones y que movilizará un total de 2,8 millones de euros. Gracias a las ayudas concedidas por la DPZ, 38 ayuntamientos de la provincia van a poder rehabilitar 32 edificios y construcciones de todo tipo (desde castillos, torres y palacios hasta lavaderos o túneles de ferrocarril) y 17 bienes muebles (esculturas, cuadros, retablos…).
«La inversión movilizada por este nuevo plan de restauración de bienes municipales se incrementa en un 27% respecto a la anterior convocatoria y una vez más la Diputación de Zaragoza financia el 60% de cada intervención para que los ayuntamientos beneficiarios solo tengan que poner el 40% restante», destaca el presidente, Juan Antonio Sánchez Quero, que recuerda que estos planes para bienes de titularidad municipal se complementan con los que la DPZ impulsa para restaurar bienes eclesiásticos (las convocatorias se lanzan de forma alterna cada dos años).
Con el plan de restauración de bienes municipales 2025-2026 se van a acometer actuaciones tan variadas como el acondicionamiento de la segunda planta del palacio de los Torres Solanot de Bujaraloz; la rehabilitación del torreón del castillo de Ruesca; la restauración de la boca del túnel ferroviario de la Peña Bugarreig en Fayón; la consolidación del lavadero de Val de Fuendetodos; una nueva fase de la recuperación de la ermita de San Gil de Mediavilla de Luna; o la restauración de la cubierta de la ermita de Santa Quiteria de Encinacorba, entre otras muchas. En cuanto a bienes muebles, siempre de propiedad municipal, el listado incluye intervenciones en objetos como el retablo de la ermita de la Virgen de Ruesca, el Cristo del Sepulcro de Borja, el alfarje de Villa Antonia de Calatayud o el cuadro Aparición de la Virgen a San Felipe Neri de Villarreal de Huerva.
En cifras totales, la Diputación de Zaragoza aporta 1.650.000 euros y los ayuntamientos beneficiarios, 1.150.000 euros. Por tipo de bienes, a la rehabilitación de edificios se destinan más de 2,5 millones de euros al tratarse de intervenciones mucho más costosas que las actuaciones en bienes muebles. Estas últimas suman casi 250.000 euros de inversión.
A la hora de distribuir los fondos, la comisión de valoración tuvo en cuenta criterios como que se trate de edificios y objetos incluidos en anteriores convocatorias del plan; el nivel de riesgo estructural que presenta el inmueble o el objeto; los daños no estructurales que sufre; su grado de interés histórico-artístico; o que sea un edificio destinado a usos públicos (en el caso de los bienes inmuebles).
Actuaciones en el Campo de Belchite
AZUARA. Consolidación del lienzo norte del tramo interior 1 de la muralla, 28.935 € de subvención.
La muralla de Azuara, construida entre los siglos X y XI, se encuentra dispersa en varios puntos del núcleo urbano, destacando especialmente el de la calle Ferial. Con estas ayudas se actuará en la cara interna de este tramo de la muralla, en un total de 25 metros. La muralla está construida en tapial, técnica característica del patrimonio arquitectónico tradicional de la zona, y su materialidad, dimensiones y trazado permiten identificar con claridad la continuidad del lienzo a lo largo del tramo afectado. La intervención propuesta comprende trabajos de reparación, reconstrucción parcial y tratamiento conservativo sobre los elementos existentes, con el objetivo de garantizar la estabilidad a largo plazo del lienzo, mejorar la lectura patrimonial del conjunto y asegurar la conservación preventiva de los materiales originales, evitando futuras degradaciones y facilitando una eventual segunda fase de restauración en el paramento exterior. El presupuesto total es de 48.225€.
FUENDETODOS. Conservación y consolidación del Lavadero de La Val , 59.698 euros de subvención.
El objetivo es intervenir en el lavadero de Fuendetodos, un ejemplo significativo de arquitectura hidráulica tradicional, para realizar las reparaciones urgentes y de consolidación estructural que requiere. En este sentido, el criterio de intervención considera la contextualización histórica de la intervención y la reparación de las deficiencias detectadas. El lavadero, construido con muros de carga y pilares de piedra unidos con mortero, presenta diversos daños que afectan tanto a su estabilidad estructural como a su conservación general. En algunos muros exteriores, se han detectado grietas que atraviesan los muros de mampostería, comprometiendo de esta forma su estabilidad. Asimismo, el arco de entrada se encuentra levemente dañado y está en riesgo de desprendimiento. Además, el muro sur presenta dos problemas destacados. Por un lado, las rejillas instaladas no cumplen su función y, por otro lado, se han identificado humedades en la fachada. El presupuesto total es de 99.496 €.
