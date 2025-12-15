Más 550.000 euros para acometer mejoras en Lécera

El Ayuntamiento de Lécera va a recibir varias ayudas dentro de los planes +Provincia y PLUS 2026 de la Diputación de Zaragoza que permitirán seguir mejorando el municipio.

La subvención del Plan + Provincia es de 440.000 euros y las actuaciones previstas son la compra de una barredora, el cambio de ventanas del colegio y el ayuntamiento, y el arreglo de calzada y renovación de tuberías de las calles Melchor y Calle Alta.

La subvención del PLUS 2026 es de 114.000 euros y las actuaciones previstas son: mejoras en los caminos rurales, limpieza viaria, mantenimiento de parques y jardines, mantenimiento y limpieza de la piscina, mantenimiento del cementerio colocando un manto anti malas hierbas, un escenario nuevo adecuado a la legislación, y la instalación de escaleras de piscina para personas con movilidad reducida.

Además, también se contará con ayudas para el control de las colonias felinas, y para actividades contra la soledad.