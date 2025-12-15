SUBVENCIONES
Más 550.000 euros para acometer mejoras en Lécera
La Crónica del Campo de Belchite
El Ayuntamiento de Lécera va a recibir varias ayudas dentro de los planes +Provincia y PLUS 2026 de la Diputación de Zaragoza que permitirán seguir mejorando el municipio.
La subvención del Plan + Provincia es de 440.000 euros y las actuaciones previstas son la compra de una barredora, el cambio de ventanas del colegio y el ayuntamiento, y el arreglo de calzada y renovación de tuberías de las calles Melchor y Calle Alta.
La subvención del PLUS 2026 es de 114.000 euros y las actuaciones previstas son: mejoras en los caminos rurales, limpieza viaria, mantenimiento de parques y jardines, mantenimiento y limpieza de la piscina, mantenimiento del cementerio colocando un manto anti malas hierbas, un escenario nuevo adecuado a la legislación, y la instalación de escaleras de piscina para personas con movilidad reducida.
Además, también se contará con ayudas para el control de las colonias felinas, y para actividades contra la soledad.
- Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: si te pones malo durante las vacaciones tienes derecho a recuperar los días
- La venta de cotillones de Nochevieja en Zaragoza baja un 10%: 'La gente está bastante tiesa
- La ruta perfecta para evitar los atascos cuando vuelvas del Pirineo: te ahorras largas filas de coches
- El Gobierno de Aragón afirma que su relación con Forestalia seguirá 'donde está, dentro de la legalidad
- Ni una a derechas. La contracrónica del Real Zaragoza-Cádiz
- Los planes de Txema Indias para enero. Cuatro objetivos y un buen número de salidas
- Aguirregabiria apunta a sufrir una rotura y Francho se quedó fuera por precaución
- Crudo, la taberna gastronómica de Zaragoza en la Guía Michelin: 'Tenemos que elegir muy bien lo que preparamos