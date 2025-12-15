CASI 500 PERSONAS HAN VISTO LOS ESPECTÁCULOS
Adecobel acerca la cultura a los pueblos
Adecobel
Las VI Jornadas Culturales de Adecobel han concluido con éxito de participación. Un total de 474 personas de la comarca han acudido a alguna de las siete actividades organizadas en los meses de mayo, junio, septiembre, octubre y noviembre.
Adecobel ha llevado espectáculos culturales variados y de calidad a Lagata, Valmadrid, Samper del Salz, Moneva, Almochuel, Almonacid de la Cuba, Lécera y Letux.
Las actividades comenzaron en mayo en Lagata, con un concierto en la iglesia del grupo Limpios y Jazzeados, y continuaron en Valmadrid con un acto de magia infantil. Después, Samper del Salz acogió un espectáculo de teatro y acrobacias titulado El despertar de las musas.
En septiembre, tras el parón estival, volvió la programación a Moneva, donde la música Pilar Almalé ofreció un concierto que fue el epicentro de estas jornadas culturales.
En Almochuel, los títeres fueron los protagonistas de una tarde de septiembre que congregó a personas de todas las edades, y en octubre llegó el cine mudo a Almonacid de la Cuba con la película La quimera del oro, del Charles Chaplin, acompañada en directo al piano por Jaime López.
Teatro aragonés
Las jornadas terminaron con dos obras de teatro de las compañías aragonesas Aguarte Teatro y Entre Bambalinas. En concreto, Lécera acogió la obra María, entre todas las mujeres y Letux, Melocotón en Almíbar.
Las VI Jornadas Culturales de Adecobel, para las que se han invertido 7.986 euros, se han financiado con cargo al Fondo de Cohesión Territorial de Aragón.
