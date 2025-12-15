Almonacid sigue con su reconstrucción tras la riada

Seis meses después de la riada, siguen las obras en Almonacid de la Cuba. El primer tramo del acceso de la carretera está abierto, pero en la entrada al pueblo todavía continúan las obras en la red de abastecimiento de agua, ya que son muy costosas por la dificultad del terreno.

Además, han finalizado las obras de acondicionamiento del firme de la pista denominada Las Peñicas, que une el pueblo con la carretera de Cariñena a Belchite, gracias a una subvención del plan +Provincia de DPZ. Esta carretera fue muy importante durante los días que estuvo cortado el acceso principal a Almonacid de la Cuba, y por un excesivo uso había quedado muy dañada.