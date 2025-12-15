APOYO A NIÑOS Y NIÑAS
Atención Temprana amplía sus itinerancias
La Crónica del Campo de Belchite
La Fundación Atención Temprana (FAT) amplió en noviembre su servicio de itinerancia, reforzando así la atención a niños y niñas que precisan apoyo en diferentes zonas de Aragón.
Esta ampliación permitirá atender a más de 100 nuevos usuarios en las provincias de Zaragoza y Teruel, consolidando el compromiso de la fundación con la atención integral y la igualdad de oportunidades en el acceso al servicio.
En el caso de la provincia de Zaragoza, el equipo itinerante ya venía desplazándose para atender a familias en Cuarte, Pina, Belchite, Escatrón, La Almunia y Daroca. Con las nuevas rutas, la atención se amplía a La Muela, Herrera de los Navarros y Alagón, donde ya se ha comenzado a trabajar.
Desde 2023, la Fundación Atención Temprana es la entidad adjudicataria de este servicio del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), un programa cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) a través del Programa FSE+ Aragón 2021-2027 Construyendo Europa desde Aragón al 40%, y con fondos propios del Gobierno de Aragón al 60%.
