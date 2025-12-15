El balón vuelve a rodar por los campos de la comarca

Inter Azuara 2020, Lécera 2022 y Belchite 97 B son los equipos comarcales que están participando en la competición de 2ª Regional dentro de la Real Federación Aragonesa de Fútbol.

Esta temporada destaca la recuperación del equipo filial del CD Belchite 97, que tras el parón del año pasado vuelve a la competición. Habituales son, y suman ya varias temporadas consecutivas, los conjuntos de Lécera y Azuara, este último obligado a jugar sus partidos como local lejos de su pueblo a consecuencia de los desperfectos provocados por las lluvias torrenciales del pasado mes de junio que arrasaron el terreno de juego.

En cuanto a lo deportivo, trayectorias dispares hasta el momento para los tres equipos. En el caso del Inter Azuara 2020, se sitúa en la parte alta de la clasificación a pocos puntos de las posiciones de play off. Mientras los equipos de Lécera 2022 y Belchite 97 B avanzan en la competición situados en posiciones de mitad de tabla.

Fútbol Sala Regional

Por orto lado, el CD Azuara y la AD Codina son los representantes comarcales en fútbol sala. Los de Azuara están encuadrados en el grupo 2 de la competición de Autonómica, teniendo un inicio de campaña complicado marcado por la imposibilidad de jugar en su pista, y habiendo jugado los primeros cinco primeros partidos como visitante.

Por su parte la AD Codina, referente ya en cuanto a equipos comarcales se refiere, participa en la competición de 1ª Senior Provincial, grupo 2-1.