CONCIERTOS Y ACTIVIDADES INFANTILES
La banda de Azuara pone música al puente festivo
La Crónica del Campo de Belchite
Azuara
La Banda de Música de Azuara ofreció el sábado 6 de diciembre el tradicional concierto de San Nicolás en la Cámara Agraria.
Y al día siguiente, el domingo 7 de diciembre, por la mañana se realizó la actuación infantil El teléfono roto, y por la tarde el concierto Recordando a los cantautores con Eduardo Paz (La Bullonera), Olga Orús y Salvador Cored, ambos con gran aceptación de público.
