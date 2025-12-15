La banda de Azuara pone música al puente festivo

La Banda de Música de Azuara ofreció el sábado 6 de diciembre el tradicional concierto de San Nicolás en la Cámara Agraria.

Y al día siguiente, el domingo 7 de diciembre, por la mañana se realizó la actuación infantil El teléfono roto, y por la tarde el concierto Recordando a los cantautores con Eduardo Paz (La Bullonera), Olga Orús y Salvador Cored, ambos con gran aceptación de público.