CONCIERTOS Y ACTIVIDADES INFANTILES

La banda de Azuara pone música al puente festivo

La Banda de Música de Azuara ofreció el tradicional concierto de San Nicolás.

La Banda de Música de Azuara ofreció el tradicional concierto de San Nicolás. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica del Campo de Belchite

Azuara

La Banda de Música de Azuara ofreció el sábado 6 de diciembre el tradicional concierto de San Nicolás en la Cámara Agraria.

Y al día siguiente, el domingo 7 de diciembre, por la mañana se realizó la actuación infantil El teléfono roto, y por la tarde el concierto Recordando a los cantautores con Eduardo Paz (La Bullonera), Olga Orús y Salvador Cored, ambos con gran aceptación de público.

