EXPOSICIÓN
Belchite pone en valor la vestimenta tradicional
la crónica
belchite
Vistiendo el Belén es la exposición de indumentaria tradicional aragonesa que se podrá ver en el Museo Etnológico de Belchite del 20 de diciembre al 6 de enero. La muestra está organizada por la Asociación Alzapón, con la colaboración de Olga Sauras y el Ayuntamiento de Belchite.
- Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: si te pones malo durante las vacaciones tienes derecho a recuperar los días
- La venta de cotillones de Nochevieja en Zaragoza baja un 10%: 'La gente está bastante tiesa
- La ruta perfecta para evitar los atascos cuando vuelvas del Pirineo: te ahorras largas filas de coches
- El Gobierno de Aragón afirma que su relación con Forestalia seguirá 'donde está, dentro de la legalidad
- Ni una a derechas. La contracrónica del Real Zaragoza-Cádiz
- Los planes de Txema Indias para enero. Cuatro objetivos y un buen número de salidas
- Aguirregabiria apunta a sufrir una rotura y Francho se quedó fuera por precaución
- Crudo, la taberna gastronómica de Zaragoza en la Guía Michelin: 'Tenemos que elegir muy bien lo que preparamos