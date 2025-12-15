Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Urnas en AragónCorrupción PSOESanidad AragónPlanes Txema IndiasFinal 6 ZaragozaPrograma Rebién
instagramlinkedin

EXPOSICIÓN

Belchite pone en valor la vestimenta tradicional

Cartel de la exposición

Cartel de la exposición / SERVICIO ESPECIAL

la crónica

belchite

Vistiendo el Belén es la exposición de indumentaria tradicional aragonesa que se podrá ver en el Museo Etnológico de Belchite del 20 de diciembre al 6 de enero. La muestra está organizada por la Asociación Alzapón, con la colaboración de Olga Sauras y el Ayuntamiento de Belchite.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents