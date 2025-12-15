El Belén de Codo incorpora nuevos espacios y figuras

El tradicional Belén de Codo ha dado este año un importante paso adelante con una ampliación que incorpora nuevos espacios emblemáticos del municipio. Entre las novedades destacan la recreación de la replaceta, el calvario y un aula de la antigua escuela de Codo, elaborados con gran detalle por los participantes del taller de belenismo de la Asociación Cultural Cuatro Torres.

Una de las características más llamativas de esta edición es la presencia de figuras personalizadas que representan a habitantes del pueblo. Entre ellas se encuentra Benjamín Jarnés, que en el Belén adopta el papel de profesor dentro de la escuela. Estas incorporaciones buscan rendir homenaje a la identidad local y acercar el Belén a la memoria colectiva del municipio. La ayuda de Javier Orera ha sido muy importante al imprimir las figuras en formato 3D.

Aunque algunas figuras personalizadas no han podido llegar a tiempo para la inauguración, la asociación confía en incorporarlas en futuras ediciones. A pesar de ello, el conjunto belenista ha sido recibido con especial cariño por los vecinos, que valoran el trabajo artesanal y el esfuerzo comunitario que hay detrás de cada pieza.

Desde Cuatro Torres se muestran muy orgullosos de los avances conseguidos este año. Reconocen que el proyecto aún presenta pequeños fallos y aspectos mejorables, pero destacan que forma parte del aprendizaje y del crecimiento del taller, que continúa sumando manos, ideas y entusiasmo.

El Belén se consolida así como una de las expresiones culturales más queridas de Codo, y como un espacio donde tradición, creatividad y memoria local se unen para celebrar la Navidad de manera muy especial.