Un belén con mirada al pasado y novedades

Un año más, el Museo Etnológico de Belchite acoge, desde el 30 de noviembre hasta el 6 de enero, Un belén en tiempos pasados del alagonés Julián Palacín, obra integrada en la Ruta del Belén de Aragón. Con una superficie de 200 metros cuadrados, alberga diferentes edificios inspirados en el Pueblo Viejo de Belchite. Este año incorpora novedades como la almazara, la carpintería o el Arco de San Miguel.

El Belén se puede ver en el Museo Etnológico. / SERVICIO ESPECIAL

La entrada es gratuita para todo el que quiera acercarse y los horarios de visita son de lunes a viernes, de 17.00 a 20.00 horas, y los sábados y festivos por la mañana de 11.00 a 14.00 y por las tardes de 17.00 a 20.00 horas.