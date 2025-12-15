El CD Belchite FS cuenta con 7 equipos

Los días previos a la Navidad son las fechas elegidas para celebrar los tradicionales festivales de algunas de las actividades deportivas que se desarrollan durante el curso como el patinaje o la gimnasia. El momento para que los alumnos muestren a sus familias lo aprendido en estos primeros meses. En el caso de la gimnasia rítmica el festival será el domingo 21 de diciembre a las 16.00 horas en el pabellón de Belchite, y para el patinaje, el martes 23 de diciembre a las 17.30 horas en el mismo lugar.