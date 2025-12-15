Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

TEMPORADA 25/26

El CD Belchite FS cuenta con 7 equipos

La Crónica del Campo de Belchite

Belchite

El CD Belchite FS está en plena competición con varios equipos en distintas categorías. Esta temporada el club cuenta con siete conjuntos de todas las edades, destacando la presencia de dos equipos únicamente femeninas, el infantil y el senior de categoría autonómica. A estos, se suman los más pequeños del club, el grupo de escuela, seguidos por el equipo de iniciación, el alevín y los dos equipos de categoría cadete.

Tiempo de festivales deportivos

Los días previos a la Navidad son las fechas elegidas para celebrar los tradicionales festivales de algunas de las actividades deportivas que se desarrollan durante el curso como el patinaje o la gimnasia. El momento para que los alumnos muestren a sus familias lo aprendido en estos primeros meses. En el caso de la gimnasia rítmica el festival será el domingo 21 de diciembre a las 16.00 horas en el pabellón de Belchite, y para el patinaje, el martes 23 de diciembre a las 17.30 horas en el mismo lugar.

El curso deportivo avanza con numerosos usuarios

El curso deportivo 25-26, organizado por Comarca Campo de Belchite, se está desarrollando con normalidad, y cuenta con numerosos usuarios en las diferentes actividades y localidades, y como muestra de ello son las fotos que hacen llegar al servicio de Deportes comarcal.

