JORNADA DE CONVIVENCIA
El CEIP Ana Mayayo de Zaragoza visita Moyuela
La Crónica del Campo de Belchite
53 alumnos y alumnas de 5º y 6º del CEIP Ana Mayayo de Zaragoza llevaron a cabo su primera convivencia, con noche incluida, los días 23 y 24 de octubre en Moyuela. Dicho alumnado iba acompañado por 4 maestros del colegio y por Juan José Crespo, quien fue su informador turístico, su guía y acompañante durante ambas jornadas.
Con esta iniciativa, el CEIP Ana Mayayo refuerza su compromiso con la diversidad y con su objetivo de guiar y acompañar a sus estudiantes incluso fuera del aula.
El centro social de Moyuela fue el «hotel» para esta aventura. Una aventura que comenzó con un paseo por el Barranco, continuó por el lavadero e incluso subieron hasta el Gallico. Durante la inspección del pueblo, los jóvenes estudiantes pudieron conocer a algunos de los vecinos y vecinas del pueblo que iban saliendo a su paso para saludarles.
La siguiente parada de la travesía fue en la encina de la Bomba y las cuevas de Valtierra. Para reponer fuerza, el animado grupo comió en el parque nuevo, situado en la arboleda. San Jorge, el Gallo el grande y el mirador de Santa Barbaara fueron paradas obligatoria en el viaje. Tampoco faltó por conocer la Navería, a la que llegaron en un agradable paseo donde los protagonistas vieron el puente viejo, los pliegues del Jurásico y el pairón de las Almas.
Una agradable sorpresa que sorprendió a más de uno.
- Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: si te pones malo durante las vacaciones tienes derecho a recuperar los días
- La venta de cotillones de Nochevieja en Zaragoza baja un 10%: 'La gente está bastante tiesa
- La ruta perfecta para evitar los atascos cuando vuelvas del Pirineo: te ahorras largas filas de coches
- El Gobierno de Aragón afirma que su relación con Forestalia seguirá 'donde está, dentro de la legalidad
- Ni una a derechas. La contracrónica del Real Zaragoza-Cádiz
- Aguirregabiria apunta a sufrir una rotura y Francho se quedó fuera por precaución
- Crudo, la taberna gastronómica de Zaragoza en la Guía Michelin: 'Tenemos que elegir muy bien lo que preparamos
- Así serán los ocho parques que jalonarán la nueva ribera del río Huerva de Zaragoza