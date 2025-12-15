El CEIP Ana Mayayo de Zaragoza visita Moyuela

53 alumnos y alumnas de 5º y 6º del CEIP Ana Mayayo de Zaragoza llevaron a cabo su primera convivencia, con noche incluida, los días 23 y 24 de octubre en Moyuela. Dicho alumnado iba acompañado por 4 maestros del colegio y por Juan José Crespo, quien fue su informador turístico, su guía y acompañante durante ambas jornadas.

Alumnos de 5º y 6º del centro conocieron el pueblo. / SERVICIO ESPECIAL

Con esta iniciativa, el CEIP Ana Mayayo refuerza su compromiso con la diversidad y con su objetivo de guiar y acompañar a sus estudiantes incluso fuera del aula.

El centro social de Moyuela fue el «hotel» para esta aventura. Una aventura que comenzó con un paseo por el Barranco, continuó por el lavadero e incluso subieron hasta el Gallico. Durante la inspección del pueblo, los jóvenes estudiantes pudieron conocer a algunos de los vecinos y vecinas del pueblo que iban saliendo a su paso para saludarles.

La siguiente parada de la travesía fue en la encina de la Bomba y las cuevas de Valtierra. Para reponer fuerza, el animado grupo comió en el parque nuevo, situado en la arboleda. San Jorge, el Gallo el grande y el mirador de Santa Barbaara fueron paradas obligatoria en el viaje. Tampoco faltó por conocer la Navería, a la que llegaron en un agradable paseo donde los protagonistas vieron el puente viejo, los pliegues del Jurásico y el pairón de las Almas.

Una agradable sorpresa que sorprendió a más de uno.