RECOGIDA DE PAQUETES
Citypaq, el nuevo servicio de Correos en Belchite
La Crónica del Campo de Belchite
Belchite dispone de un nuevo servicio para la recogida y entrega de paquetería. Citypaq es un sistema de taquillas inteligentes de Correos que permite a los usuarios recoger, enviar o devolver paquetes de manera rápida y sencilla.
El servicio está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, y se encuentra ubicado en los soportales del ayuntamiento, junto a la puerta del Teatro Municipal.
Para hacer uso de estas taquillas es necesario descargar la aplicación móvil de Correos (desde la Play Store o App Store), y crear una cuenta si aún no se dispone de una. Seguidamente, en el botón «Favoritos», pulsa en «Añadir CityPaq» e introduce este código: A2001110D.
Desde la aplicación se pueden gestionar todos los envíos y recogidas con este servicio.
