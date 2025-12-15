NUEVOS VECINOS
Codo da la bienvenida a una nueva familia venezolana
La Crónica del Campo de Belchite
Este verano Codo ha dado la bienvenida a la familia Rojas-Medina, llegada desde Venezuela para iniciar una nueva etapa en el municipio. La familia está formada por Sjoel Medina, Joleidis Marianis de Rojas, Iris Medina, José Daniel Rojas Marmolejo, y el bebé Milán Daniel Rojas Medina, que con su llegada se ha convertido en el vecino más pequeño del pueblo.
José Daniel ha asumido el cargo de alguacil, integrándose en las tareas municipales y en la vida cotidiana del municipio. Su incorporación supone un refuerzo importante para el funcionamiento diario del ayuntamiento.
La llegada de la familia Rojas-Medina ha sido recibida con gran alegría por los vecinos, en un momento en el que Codo, al igual que muchas localidades del medio rural aragonés, continúa haciendo frente al reto de la despoblación. La presencia de nuevos habitantes, y especialmente la de un recién nacido, representa un motivo de esperanza y un impulso para la vida comunitaria.
Con su instalación en el pueblo, la familia inicia ahora un proceso de adaptación y arraigo, mientras Codo suma nuevos rostros, nuevas historias y nuevas oportunidades para seguir fortaleciéndose como comunidad.
- Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: si te pones malo durante las vacaciones tienes derecho a recuperar los días
- La venta de cotillones de Nochevieja en Zaragoza baja un 10%: 'La gente está bastante tiesa
- La ruta perfecta para evitar los atascos cuando vuelvas del Pirineo: te ahorras largas filas de coches
- El Gobierno de Aragón afirma que su relación con Forestalia seguirá 'donde está, dentro de la legalidad
- Ni una a derechas. La contracrónica del Real Zaragoza-Cádiz
- Aguirregabiria apunta a sufrir una rotura y Francho se quedó fuera por precaución
- Crudo, la taberna gastronómica de Zaragoza en la Guía Michelin: 'Tenemos que elegir muy bien lo que preparamos
- Así serán los ocho parques que jalonarán la nueva ribera del río Huerva de Zaragoza