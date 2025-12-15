Codo da la bienvenida a una nueva familia venezolana

Este verano Codo ha dado la bienvenida a la familia Rojas-Medina, llegada desde Venezuela para iniciar una nueva etapa en el municipio. La familia está formada por Sjoel Medina, Joleidis Marianis de Rojas, Iris Medina, José Daniel Rojas Marmolejo, y el bebé Milán Daniel Rojas Medina, que con su llegada se ha convertido en el vecino más pequeño del pueblo.

José Daniel ha asumido el cargo de alguacil, integrándose en las tareas municipales y en la vida cotidiana del municipio. Su incorporación supone un refuerzo importante para el funcionamiento diario del ayuntamiento.

La llegada de la familia Rojas-Medina ha sido recibida con gran alegría por los vecinos, en un momento en el que Codo, al igual que muchas localidades del medio rural aragonés, continúa haciendo frente al reto de la despoblación. La presencia de nuevos habitantes, y especialmente la de un recién nacido, representa un motivo de esperanza y un impulso para la vida comunitaria.

Con su instalación en el pueblo, la familia inicia ahora un proceso de adaptación y arraigo, mientras Codo suma nuevos rostros, nuevas historias y nuevas oportunidades para seguir fortaleciéndose como comunidad.