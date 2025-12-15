Ilusión, alumnos y muchos proyectos

Cuando para todos llega el momento de valorar como ha ido el año que termina y plantearse nuevos objetivos y retos para el que comienza, en el Aula de Educación de Personas Adultas de la Comarca Campo de Belchite casi acabamos de empezar curso y todavía es tiempo de ver si el trabajo e ilusión puesto en diseñar y difundir actividades, conectar con posibles alumnos, etc. ha dado frutos.

El encuentro con Neuman tuvo lugar en la Diputación de Zaragoza. / SERVICIO ESPECIAL

En todo caso, hasta el momento nos sentimos satisfechos. Las actividades que proponemos siguen teniendo buena respuesta y en todas las localidades adscritas al Aula EPA Comarcal hay cursos programados hasta junio y alumnos que participan en las actividades curso tras curso; también otros que se han incorporado a ellas por primera vez y a los que esperamos convencer de que ha sido una buena idea apuntarse a la Educación de Adultos.

Letux también acogió otra de las charlas de consumo. / SERVICIO ESPECIAL

No son grupos numerosos en participantes, pero sí contamos personas muy motivadas y constantes... Para nosotros la traducción de esto es que en nuestros pueblos hay jóvenes que tienen inquietudes, que quieren hacer cosas, prepararse. Pero también que los que son más mayores no quieren sentarse en casa a ver pasar el tiempo sin más, que también tienen inquietudes.

Charla sobre consumo en Codo. / SERVICIO ESPECIAL

Así que continuamos con actividades de todo el curso en diez localidades: Almonacid de la Cuba, Azuara, Belchite, Codo, Fuendetodos, Lagata, Lécera, Letux, Moyuela y Plenas. Y abarcando desde la Formación Inicial al Graduado en Secundaria, además de cursos de Inglés, Informática, Mentor... y unas cuantas actividades de Promoción y Extensión Educativa (Memoria, Estudio de las Comarcas, Tertulias de libros...)

Más allá del aula

Por supuesto, también se organizan actividades fuera de las aulas que resultan muy atractivas. Todavía no nos ha dado tiempo a mucho, pero sí a varias cosillas muy interesantes.

Así, hemos tenido la suerte de compartir una mañana con un grandísimo escritor que, además, nos ha desvelado todo sobre la vida de una gran mujer. Con su novela Hasta que empieza a brillar, Andrés Neuman nos ha permitido conocer a fondo a María Moliner y la impresionante tarea que desarrolló; no sólo con su Diccionario de uso del español sino también como bibliotecaria entregada y comprometida con la difusión de la cultura en cualquier rincón del territorio por pequeño y alejado que estuviera.

Andrés Neuman, fantástico. El escenario, impresionante; pues Diputación de Zaragoza amablemente nos facilitó su Antiguo Salón de Plenos para el encuentro. Acudieron personas de los grupos de Café con Letras de Azuara, Belchite y Lécera junto a los de otras Aulas adscritas al CPEPA Fuentes de Ebro. Entregamos a Neuman un ‘diccionario’ elaborado por el alumnado con palabras propias de nuestros pueblos y, a cambio, nos llevamos una magnífica foto todos juntos y nuestras novelas dedicadas por su autor. Solo se nos ocurre una palabra para describir lo que vivimos: inolvidable.

Tal y como lo definió María Moliner en su diccionario de uso, este vocablo «se aplica a lo que no se puede olvidar por haber causado mucha impresión o por ser muy querido o muy estimado». Eso es. Justamente eso.

Por otra parte, continuamos la colaboración del Aula de Educación de Personas Adultas de la Comarca con la Oficina de Información al Consumidor con nuevas charlas sobre Consumo y Derechos de los Consumidores. Se han hecho charlas sobre Consumo Circular en Almonacid de la Cuba, Codo y Letux; y sobre Derechos del Usuario de Telecomunicaciones en Azuara, Belchite y Moyuela. En todos los casos, abiertas a cuantos vecinos de la localidad quisieran acudir. Como ya es habitual, tuvieron muy buena acogida y resultaron muy interesantes y útiles.

En resumen, ha sido un primer trimestre de curso intenso y, la verdad, creemos que el resto del curso también lo será porque seguimos preparando cosas nuevas tanto para las clases como para salir fuera. Sin ir más lejos, en enero-febrero volvemos con la matrícula para sacarse el Graduado en Educación Secundaria y con la inscripción para las Pruebas de Acceso a Ciclos de Grado Medio y Superior. Dos opciones formativas más que interesantes.

Nuestro propósito va a ser seguir trabajando, al menos como hasta ahora, para mantener viva el Aula de Educación de Personas Adultas de la Comarca. Y nuestro deseo seguir contando con el alumnado tan estupendo que tenemos y, por supuesto, con nuevas incorporaciones. Porque acudir a las Aulas de EPA siempre es una buena idea. ¡Felices Fiestas y un inmejorable 2026!