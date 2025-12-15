Irene Herrero y Raúl Hervás presentan ‘Amonites’

La Comarca Campo de Belchite ha presentado Amonites. Las increíbles aventuras del fósil que (casi) vivió en un volcán, el nuevo cuento de la colección Zaurines.

Firmado por la escritora Irene Herrero Miguel y el ilustrador Rubén Hervás, ambos aragoneses, este séptimo volumen se adentra en la historia geológica y en las tradiciones de Moneva a través de dos personajes muy singulares: Amonites, un fósil que despierta en una vitrina del Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza, y Vicenta, una esponja fósil encontrada en Moneva que se conserva y exhibe en el mismo museo.

El acto de presentación tuvo lugar 11 de diciembre, en el Aula Magna del Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, con la participación de Eliseo Serrano, vicerrector de Cultura y Patrimonio; José Ignacio Canudo, director del Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza; y Jorge Gonzalvo, escritor, fundador de Atrapavientos y autor del anterior Zaurín, que acompañaron a los autores.

La presentación de ‘Amonites’ fue en el paraninfo de la Universidad de Zaragoza. / PABLO IBÁÑEZ

Alianza con la universidad

La colaboración con el museo permitirá que el libro se integre en las publicaciones de la Universidad de Zaragoza y se exhiba en su espacio infantil, reforzando una alianza que conecta la universidad con el territorio rural. El Museo de Ciencias Naturales conserva piezas procedentes de la Comarca Campo de Belchite, como las esponjas fósiles de Moneva, lo que abre la puerta a futuras visitas, actividades familiares y propuestas divulgativas que unirán ciencia, cultura y territorio.

Mares jurásicos, volcanes y costumbres

Amonites invita a los lectores a descubrir la riqueza geológica de Moneva y su entorno a través de la mirada curiosa de sus dos protagonistas. El cuento dedica un papel central al diapiro de Moneva, popularmente conocido como «el volcán de Moneva» o «la hoya de espartera».

Esta singular formación del Triásico Superior se originó por el ascenso de materiales plásticos, arcillas, margas, yesos y sales, que, empujados por la presión en profundidad, perforaron rocas más rígidas hasta aflorar en superficie. Su relieve circular, hoy erosionado, deja al descubierto un anfiteatro natural que puede contemplarse desde el antiguo camino de la huerta.

El relato se detiene también en otros elementos del paisaje como el embalse de Moneva, una obra inaugurada en 1929 para regar la vega del río Aguasvivas y el olivar de Belchite. Con 33 metros de altura, 100 hectáreas de superficie y 10 hectómetros cúbicos de capacidad, la presa sigue imponiendo por su envergadura y alberga fauna autóctona así como rapaces de gran tamaño.

Junto a la geología, la historia incorpora tradiciones locales como la recogida del espliego o del azafrán, así como referencias reconocibles para los habitantes más veteranos. Estas prácticas, hoy ya desaparecidas, sobreviven en la memoria local y en el paisaje del monte, donde aún crece espliego silvestre. El resultado es un relato que mezcla divulgación científica, humor y memoria del territorio, reforzando la idea de una comarca viva en la que el patrimonio material e inmaterial se entrelaza.

Portada del último libro de la colección Zaurines. / SERVICIO ESPECIAL

El mapa literario de la comarca

Impulsada por la Comarca Campo de Belchite, la colección Zaurines se ha consolidado como una iniciativa de divulgación histórica y cultural a través de cuentos ilustrados que reinterpretan personajes y acontecimientos vinculados a los pueblos del territorio. El primer volumen estuvo dedicado a Manuela Sancho, heroína de los Sitios de Zaragoza y natural de Plenas, con texto de Ana Alcolea e ilustraciones de Coco Escribano. El segundo título, El nieto de Goya, recreó una mirada íntima a la figura de Francisco de Goya de la mano de Félix Teira y Vera Galindo. El tercero, Jesús Gracia, campeón de campeones, reunió a José Luis Melero y Elena Hormiga para rendir homenaje al legendario jotero lecerano.

El cuarto cuento, 1764, escrito por Daniel Nesquens e ilustrado por Alicia Blasco, centró su historia en José Gervasio Artigas, héroe nacional uruguayo con raíces en La Puebla de Albortón. El quinto volumen, El espíritu del Reggae, celebró el vigésimo aniversario del Lagata Reggae Festival con texto de Pepe Serrano e ilustraciones de Arantxa Recio, reivindicando la fuerza del patrimonio musical de Lagata. El sexto libro, presentado este mismo año, abordó la vida de María de Luna, figura histórica vinculada a Almonacid de la Cuba, con texto de Jorge Gonzalvo e ilustraciones de Marina Velasco.

Con Amonites, la colección continúa ampliando su universo literario y reforzando su apuesta por acercar la historia y la identidad de la comarca a los lectores más jóvenes.