NUEVO SISTEMA DE FILTRADO
Lagata invierte en la mejora de la calidad del agua de boca
La Crónica del Campo de Belchite
Lagata
El Ayuntamiento de Lagata ha realizado en las últimas semanas una actuación para mejorar el abastecimiento de agua para consumo humano y resolver así los problemas de contaminación por nitratos que había en la captación de agua de la localidad.
En concreto, la actuación ha consistido en la instalación de un sistema de filtración con osmosis inversa, y ha tenido un coste de unos 100.000 euros. Esta instalación ha sido posible gracias a la subvención del plan +Provincia de la Diputación Provincial de Zaragoza.
- Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: si te pones malo durante las vacaciones tienes derecho a recuperar los días
- La venta de cotillones de Nochevieja en Zaragoza baja un 10%: 'La gente está bastante tiesa
- La ruta perfecta para evitar los atascos cuando vuelvas del Pirineo: te ahorras largas filas de coches
- El Gobierno de Aragón afirma que su relación con Forestalia seguirá 'donde está, dentro de la legalidad
- Ni una a derechas. La contracrónica del Real Zaragoza-Cádiz
- Aguirregabiria apunta a sufrir una rotura y Francho se quedó fuera por precaución
- Crudo, la taberna gastronómica de Zaragoza en la Guía Michelin: 'Tenemos que elegir muy bien lo que preparamos
- Así serán los ocho parques que jalonarán la nueva ribera del río Huerva de Zaragoza