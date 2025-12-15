Lagata invierte en la mejora de la calidad del agua de boca

El Ayuntamiento de Lagata ha realizado en las últimas semanas una actuación para mejorar el abastecimiento de agua para consumo humano y resolver así los problemas de contaminación por nitratos que había en la captación de agua de la localidad.

En concreto, la actuación ha consistido en la instalación de un sistema de filtración con osmosis inversa, y ha tenido un coste de unos 100.000 euros. Esta instalación ha sido posible gracias a la subvención del plan +Provincia de la Diputación Provincial de Zaragoza.