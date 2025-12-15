La localidad cuenta con un piso de alquiler asequible

El director de Despoblación del Gobierno de Aragón, Alberto Casañal, y la directora general de Administración Local, Marina Sevilla, visitaron La Puebla de Albortón el pasado 16 de octubre. En compañía de la corporación, inauguraron la vivienda municipal destinada a alquiler asequible, rehabilitada con fondos del Programa 700 del Plan Aragón Más Vivienda, que ayuda en la lucha contra la despoblación a municipios de menos de 3.000 habitantes, para impulsar la vivienda pública, regenerar sus cascos urbanos, y contribuir con ello al reto demográfico. Se han invertido un total de 44.103,67 euros.

El inmueble se ha rehabilitado con fondos del ‘Plan Aragón más vivienda’ de la DGA. / SERVICIO ESPECIAL

Además, aprovecharon para visitar la Pilastra y cueva madre, escenario de la película Sirat, candidata a representar a España en los Oscar 2026 como Mejor Película Internacional.