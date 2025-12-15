Moneva prepara la Navidad

Por tercer año consecutivo y como ya viene siendo tradición, los monevinos iniciaron la Navidad durante el Puente de la Constitución con un taller infantil navideño, y el posterior montaje del Belén y del Árbol.

El Belén en Moneva / SERVICIO ESPECIAL

Desde Moneva invitan a todos los vecinos de la Comarca del Campo de Belchite a admirar estos trabajos realizados con tanto cariño por grandes, pequeños, familias y amigos. Todos ellos, se pueden encontrar en la plaza del Ayuntamiento de Moneva hasta el día de San Antón, 17 de enero.