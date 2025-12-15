El mosaico del yacimiento de La Malena vuelve a lucir

El mosaico de Las bodas de Cadmo y Harmonia, en el yacimiento romano de La Malena, ha recuperado toda su belleza tras los trabajos de limpieza y restauración acometidos después de que la villa se viera afectada en junio por las tormentas que causaron graves inundaciones.

La directora general de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, Gloria Pérez, visitó en octubre el yacimiento para conocer cómo avanzan los trabajos de recuperación en otras estancias de la villa, donde se ha iniciado la quinta fase de obras que permitirán hacer visitable el espacio. «Podemos estar orgullosos de la rápida actuación en la recuperación y promoción de este bien del patrimonio cultural aragonés, pese a los graves daños que sufrió», señaló Pérez.

Quinta fase

Este año 2025 se licitó la fase V, adjudicada a la empresa Piedra Casbi SL por 986.150,00 euros (IVA incluido), con un plazo de ejecución de ocho meses. Los trabajos están financiados con fondos europeos autorizados con esta finalidad por el Ministerio de Industria y Turismo, a través del Plan de modernización y competitividad del sector turístico.

Esta quinta fase permitirá tener cubierta ya un poco más de la mitad de la villa, la intervención en restauración y consolidación de algunos de los mosaicos de la zona protegida y la promoción del yacimiento romano mediante la construcción de un centro de visitantes y la apertura al público del mismo. Se habilitarán recorridos en la zona protegida que permitirán la visita con seguridad, mientras se continúan realizando las siguientes fases de recuperación previstas hasta culminar la totalidad de las intervenciones.