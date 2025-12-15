LIMPIEZA TRAS LA RIADA DE JUNIO
El mosaico del yacimiento de La Malena vuelve a lucir
La Crónica del Campo de Belchite
El mosaico de Las bodas de Cadmo y Harmonia, en el yacimiento romano de La Malena, ha recuperado toda su belleza tras los trabajos de limpieza y restauración acometidos después de que la villa se viera afectada en junio por las tormentas que causaron graves inundaciones.
La directora general de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, Gloria Pérez, visitó en octubre el yacimiento para conocer cómo avanzan los trabajos de recuperación en otras estancias de la villa, donde se ha iniciado la quinta fase de obras que permitirán hacer visitable el espacio. «Podemos estar orgullosos de la rápida actuación en la recuperación y promoción de este bien del patrimonio cultural aragonés, pese a los graves daños que sufrió», señaló Pérez.
Quinta fase
Este año 2025 se licitó la fase V, adjudicada a la empresa Piedra Casbi SL por 986.150,00 euros (IVA incluido), con un plazo de ejecución de ocho meses. Los trabajos están financiados con fondos europeos autorizados con esta finalidad por el Ministerio de Industria y Turismo, a través del Plan de modernización y competitividad del sector turístico.
Esta quinta fase permitirá tener cubierta ya un poco más de la mitad de la villa, la intervención en restauración y consolidación de algunos de los mosaicos de la zona protegida y la promoción del yacimiento romano mediante la construcción de un centro de visitantes y la apertura al público del mismo. Se habilitarán recorridos en la zona protegida que permitirán la visita con seguridad, mientras se continúan realizando las siguientes fases de recuperación previstas hasta culminar la totalidad de las intervenciones.
Bien de Interés Cultural
El yacimiento arqueológico romano de La Malena, descubierto en el año 1986 en Azuara, fue declarado bien de interés cultural (BIC), en la categoría de zona arqueológica, 6 años después, en marzo de 1992. Admeás, el Gobierno de Aragón ha invertido en este bien cultural tanto en campañas de excavación arqueológica, desde su descubrimiento hasta el año 2013, como en su protección y puesta en valor en cuatro fases desde el año 2010 hasta la actualidad.
- Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: si te pones malo durante las vacaciones tienes derecho a recuperar los días
- La venta de cotillones de Nochevieja en Zaragoza baja un 10%: 'La gente está bastante tiesa
- La ruta perfecta para evitar los atascos cuando vuelvas del Pirineo: te ahorras largas filas de coches
- El Gobierno de Aragón afirma que su relación con Forestalia seguirá 'donde está, dentro de la legalidad
- Ni una a derechas. La contracrónica del Real Zaragoza-Cádiz
- Los planes de Txema Indias para enero. Cuatro objetivos y un buen número de salidas
- Aguirregabiria apunta a sufrir una rotura y Francho se quedó fuera por precaución
- Crudo, la taberna gastronómica de Zaragoza en la Guía Michelin: 'Tenemos que elegir muy bien lo que preparamos