Moyuela celebra San Clemente a lo grande

Moyuela celebró el 23 de noviembre la festividad de su patrón San Clemente. El día grande comenzó con una misa solemne, concelebrada por seis sacerdotes, amenizada por el coro y una pequeña representación instrumental de guitarra y bandurria. Tras la misa, todos los vecinos y amigos se acercaron al Centro Social para degustar un buen vermú a cargo del ayuntamiento.

Las autoridades en la misa en honor al patrón que protagonizó el día grande de fiestas. / SERVICIO ESPECIAL

El sábado 22 de noviembre ya comenzaron los festejos por el patrón. Por la mañana se realizó un taller de encuadernación en el Centro Social. Por la tarde, hubo sesión de tarde con la orquesta Fórmula Show, luego se celebró la jugada de bingo, y por la noche los vecinos, amigos y simpatizantes de Moyuela continuaron moviendo el esqueleto con la orquesta que les había acompañado durante la sesión de tarde. Para los más «troneras», a partir de las tres y media de la madrugada, un DJ continuó con la fiesta hasta altas horas de la madrugada.