Una noche terrorífica con buen ambiente y alegría

Varias localidades del Campo de Belchite celebraron en noviembre la fiesta de Halloween. En Moyuela, por la mañana, la comisión congregó a la chiquillería a decorar el Centro Social para la ocasión realizando previamente un taller de manualidades. Y por la tarde, vecinos y vecinas prepararon sus casas para el tradicional recorrido del Truco o trato. Después hubo chocolatada, concurso de disfraces, discomóvil y bingo.

Los vecinos y vecinas de Lagata se disfrazaron al detalle para la ocasión. / SERVICIO ESPECIAL

En Plenas, Halloween tampoco defraudó con muchos disfraces y una gran asistencia de gente que creó un muy buen ambiente durante el recorrido por todo el pueblo, con paradas donde la gente prepara buenas viandas y bebidas, para terminar todos juntos en la nave con la discomóvil.