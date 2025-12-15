FERIA DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS
Proxeco se consolida como la gran fiesta de la sostenibilidad
La Crónica del Campo de Belchite
Agricultores, productores y pequeños empresarios expusieron productos y servicios vinculados al consumo ecológico y de proximidad en la feria Proxeco que se celebró el 24 y 25 de octubre en el polideportivo municipal de Lécera. Este evento se consolida como la gran «fiesta de la sostenibilidad» de la Comarca Campo de Belchite, resaltando la importancia clave que tiene la agricultura ecológica en la zona, «un sector que vertebra territorio y que nos convierte en referentes del ecológico en Aragón», señaló Carmelo Pérez, presidente de la Comarca.
Los asistentes a la segunda edición de esta feria comarcal pudieron disfrutar de propuestas gastronómicas de cercanía e innovación tecnológica aplicada a la producción. Dos jornadas que culminaron con el gran concierto ofrecido por el grupo zaragozano The Cucumbers.
Participaron como expositores: AgroZero, Apadrina un olivo, Cooperativa Agraria Santo Domingo de Guzmán, Cooperativa San Martín de Belchite, Diatomeas Aragón, Encurtidos Luis y Esther, Fertilizantes Ecológicos Minerales, Granja Virgen del Olivar, Ideya Verde, Las Delicias de mi Tierra, Mauser, NutraGreen, Quesos Hontanar, Sabores Idiazabal, Salazonera Aragonesa, Telas y Acero, Thermomix, Tresidual, Tu Parada Zen, UAGA-COAG, Vino Mimado y Vorwerk Kobold.
Las charlas y talleres fueron protagonizados por NutraGreen, Ideya Verde, Intergia, Tu Parada Zen, Quesos Idiazábal, El Duende del Fuego, Intergia, Salón de salud y belleza Lassira y Vorkwerk Thermomix, además de contar con la presencia del meteorólogo de Aragón TV, David Fernández, en la ponencia inaugural en torno al cambio climático.
Proxeco, organizada por la Comarca Campo de Belchite con la colaboración del Ayuntamiento de Lécera y el patrocinio de Colchones Aznar, reafirma el compromiso de la comarca por seguir impulsando la agricultura ecológica y el comercio local, con pequeños productores y negocios que tejen la economía rural.
Carmelo Pérez, presidente de la Comarca del Campo de Belchite
«Celebrar una segunda edición de la Feria de Productos Ecológicos y de Proximidad en la Comarca confirma que cada vez existe un interés mayor entre la población por este tipo de productos. Aragón dedica 112.000 hectáreas al cultivo ecológico, gracias a 1.700 productores comprometidos y concienciados con una forma de producir más honesta, que apuesta por la calidad y el mantenimiento del entorno».
Víctor de la Sierra, alcalde de Lécera
«Queremos visibilizar el trabajo y las buenas prácticas de nuestros agricultores locales, que se esfuerzan cada día para sacar adelante una tarea que no siempre es fácil. Su dedicación hace posible que Lécera sea la mayor productora de cereal ecológico de toda la Comarca, un hecho del que nos sentimos profundamente orgullosos».
Alberto Casañal, director general de Despoblación del Gobierno de Aragón
«Iniciativas como esta son un ejemplo de lo mucho que tiene que ofrecer el medio rural aragonés a través de propuestas vinculadas directamente con el territorio. Esto genera oportunidades y medios de vida para que la gente pueda continuar viviendo donde quieren, en sus municipios, fijando población y dando esperanza en la permanente lucha que estamos llevando a cabo contra los efectos de la despoblación».
