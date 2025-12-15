CAMPEONATO DE ARAGÓN
La Puebla celebra la prueba reina de la caza menor
La Crónica del Campo de Belchite
La Puebla de Albortón acogió el pasado 8 de noviembre el LV Campeonato de Aragón de Caza Menor con Perro, en sus categorías masculina y femenina, considerado tradicionalmente como la prueba reina de la caza menor en Aragón.
El evento fue coordinado y organizado por la Asociación Deportiva Galgueros Los Maños, y la Federación Aragonesa de Caza, en colaboración con el ayuntamiento y la Cooperativa de Agricultores Agroalbortón de la localidad, consolidando una cooperación que permitió desarrollar una competición ejemplar. Hasta La Puebla de Albortón se desplazaron los mejores cazadores y cazadoras de Aragón, reuniendo un total de 28 participantes, cada uno acompañado por su correspondiente juez.
Esta edición fue, además, prueba clasificatoria para el Campeonato de España de Caza Menor con Perro, que se celebrará este año en Villegas (Burgos). El podio masculino fue para Sergio Blanco y el femenino para Sara Millán.
La jornada fue exigente y de gran nivel deportivo. A pesar de un clima adverso y fuertes rachas de viento, la prueba se desarrolló con total normalidad. Las especies cinegéticas del coto, reconocidas por su bravura, astucia y calidad, ofrecieron un escenario desafiante que los participantes supieron aprovechar con destreza.
El campeonato estuvo marcado por un ambiente de gran deportividad, destacando la excelente organización y la seguridad en el desarrollo de la prueba. Numerosos deportistas y aficionados se acercaron a la localidad para seguir en directo el campeonato. Como cierre de la jornada, se celebró una comida para 150 personas y el acto oficial de entrega de premios, que reunió a participantes, autoridades y acompañantes.
La Puebla de Albortón se consolida, un año más, como uno de los cotos de caza menor de mayor prestigio en España, reconocido por la calidad de su terreno, la gestión realizada y el nivel deportivo de las competiciones que acoge, siendo un coto de referencia en España.
- Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: si te pones malo durante las vacaciones tienes derecho a recuperar los días
- La venta de cotillones de Nochevieja en Zaragoza baja un 10%: 'La gente está bastante tiesa
- La ruta perfecta para evitar los atascos cuando vuelvas del Pirineo: te ahorras largas filas de coches
- El Gobierno de Aragón afirma que su relación con Forestalia seguirá 'donde está, dentro de la legalidad
- Ni una a derechas. La contracrónica del Real Zaragoza-Cádiz
- Aguirregabiria apunta a sufrir una rotura y Francho se quedó fuera por precaución
- Crudo, la taberna gastronómica de Zaragoza en la Guía Michelin: 'Tenemos que elegir muy bien lo que preparamos
- Así serán los ocho parques que jalonarán la nueva ribera del río Huerva de Zaragoza