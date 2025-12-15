La Puebla celebra la prueba reina de la caza menor

La Puebla de Albortón acogió el pasado 8 de noviembre el LV Campeonato de Aragón de Caza Menor con Perro, en sus categorías masculina y femenina, considerado tradicionalmente como la prueba reina de la caza menor en Aragón.

Ganadores en la categoría masculina. / SERVICIO ESPECIAL

El evento fue coordinado y organizado por la Asociación Deportiva Galgueros Los Maños, y la Federación Aragonesa de Caza, en colaboración con el ayuntamiento y la Cooperativa de Agricultores Agroalbortón de la localidad, consolidando una cooperación que permitió desarrollar una competición ejemplar. Hasta La Puebla de Albortón se desplazaron los mejores cazadores y cazadoras de Aragón, reuniendo un total de 28 participantes, cada uno acompañado por su correspondiente juez.

Esta edición fue, además, prueba clasificatoria para el Campeonato de España de Caza Menor con Perro, que se celebrará este año en Villegas (Burgos). El podio masculino fue para Sergio Blanco y el femenino para Sara Millán.

Ganadoras en la categoría femenina. / SERVICIO ESPECIAL

La jornada fue exigente y de gran nivel deportivo. A pesar de un clima adverso y fuertes rachas de viento, la prueba se desarrolló con total normalidad. Las especies cinegéticas del coto, reconocidas por su bravura, astucia y calidad, ofrecieron un escenario desafiante que los participantes supieron aprovechar con destreza.

El campeonato estuvo marcado por un ambiente de gran deportividad, destacando la excelente organización y la seguridad en el desarrollo de la prueba. Numerosos deportistas y aficionados se acercaron a la localidad para seguir en directo el campeonato. Como cierre de la jornada, se celebró una comida para 150 personas y el acto oficial de entrega de premios, que reunió a participantes, autoridades y acompañantes.

La Puebla de Albortón se consolida, un año más, como uno de los cotos de caza menor de mayor prestigio en España, reconocido por la calidad de su terreno, la gestión realizada y el nivel deportivo de las competiciones que acoge, siendo un coto de referencia en España.