La San Silvestre estrena horario por la mañana

El próximo 31 de diciembre, a unas pocas horas de comenzar el 2026, tendrá lugar una nueva edición de la carrera popular San Silvestre Belchitana 2025, cita deportiva para terminar el año de una forma divertida, junto a compañeros, amigos y familiares al mismo tiempo que se práctica deporte.

Como es habitual, se esperan los disfraces de los más atrevidos para dar la nota divertida a la jornada.

Como novedad de esta edición, la carrera pasa a celebrarse en horario de mañana a partir de las 12.00 horas, con salida y meta en las inmediaciones del restaurante Belia.