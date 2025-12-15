Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La San Silvestre estrena horario por la mañana

La San Silvestre estrena horario por la mañana / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica del Campo de Belchite

Belchite

El próximo 31 de diciembre, a unas pocas horas de comenzar el 2026, tendrá lugar una nueva edición de la carrera popular San Silvestre Belchitana 2025, cita deportiva para terminar el año de una forma divertida, junto a compañeros, amigos y familiares al mismo tiempo que se práctica deporte.

Como es habitual, se esperan los disfraces de los más atrevidos para dar la nota divertida a la jornada.

Como novedad de esta edición, la carrera pasa a celebrarse en horario de mañana a partir de las 12.00 horas, con salida y meta en las inmediaciones del restaurante Belia.

Inscripciones gratuitas hasta el día de la prueba

Las inscripciones son gratuitas y pueden realizarse en el correo deportes@campodebelchite.com o a través de código QR. Desde las 11.30 horas en meta se repartirán dorsales y podrán hacerse nuevas inscripciones hasta la hora de inicio.

