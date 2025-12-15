CAMPEONATO DE ESPAÑA
Sergio Salvador, plata en el Rally de Cuenca
La Crónica del Campo de Belchite
El joven piloto de Codo Sergio Salvador, de 21 años, finalizó en segunda posición en el Rally de Cuenca, última carrera del Campeonato de España de Rally TT, en el que consiguió la cuarta plaza final tras participar solo en dos de las cuatro pruebas.
Su primera carrera fue el Cierzo Rally de Zaragoza en septiembre, donde acabó en cuarta posición. Y los días 3 y 4 de octubre disputó el Rally de Cuenca. Allí, aunque el viernes en el prólogo cometió varios errores que lo dejaron en octava posición, el sábado por la mañana Sergio se esforzó todo lo que pudo «pese a las dificultades de los primeros kilómetros», y acabó «disfrutando un montón con una 5ª posición». Ese mismo día por la tarde, salió con un ritmo alto y, pese a un percance, logró una 2ª posición del mítico Rally de Cuenca, «algo impensable antes de que empezara».
Finalmente consiguió la cuarta posición en la categoría reina del Campeonato de España tras asistir a 2 de las 4 carreras puntuables. «Ha sido un año para el recuerdo», concluye Sergio.
