RECOGIDA DE ROPA EN CODO

Solidaridad con los más necesitados

Donación para Zaragoza.

Donación para Zaragoza. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica del Campo de Belchite

Codo

La Asociación Cultural Cuatro Torres ha llevado a cabo en Codo una recogida de ropa solidaria destinada al Albergue Municipal de Zaragoza. La iniciativa, desarrollada durante varios días, ha contado con la participación de numerosos vecinos que han querido colaborar aportando prendas en buen estado.

A lo largo de la campaña, se han reunido todo tipo de artículos textiles, con especial presencia de ropa de abrigo y calzado, muy necesarios en esta época del año. Los voluntarios de la asociación se han encargado de clasificar y preparar los donativos para su posterior entrega en el albergue.

La acción se enmarca en el compromiso de Cuatro Torres por fomentar la solidaridad y la implicación social dentro del municipio. Gracias a la colaboración vecinal, la recogida ha logrado reunir una cantidad significativa de material, que contribuirá a mejorar la atención a personas en situación de necesidad.

La asociación ha expresado su agradecimiento a todos los habitantes que se han sumado a esta iniciativa, y ha adelantado que continuará impulsando actividades de carácter solidario en los próximos meses.

