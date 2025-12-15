Teatro, música y tradición animan la semana de Santa Cenobia

La Semana Cultural de Santa Cenobia en Lécera comenzó el sábado 25 de octubre con la inauguración de la exposición Vestir el museo de indumentaria aragonesa con estampas de la vida cotidiana, con la colaboración de la Asociación Alzapon y la colección personal de Olga Sauras. Además, se ofreciótambién la obra de teatro María, entre todas las mujeres organizado por Adecobel.

Exposición ‘Vestir el museo’. / SERVICIO ESPECIAL

Concierto del grupo As de Corazones. / SERVOCIO ESPECIAL

Los actos continuaron el 30 de octubre con la misa en honor a Santa Cenobia, la procesión, y el reparto de patatas asadas y sangría en El Cantón para todos los asistentes. Más tarde, el 31 de octubre continuó la exposición Vestir el museo, ytras ella, se celebró una merienda de las amas de casa, seguida de juegos y cuentacuentos.

Merienda de las amas de casa. / SERVICIO ESPECIAL

Y el 1 de noviembre finalizó la semana cultural con el espectáculo musical Las edades del alma del grupo As de Corazones.