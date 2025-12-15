Valmadrid se vuelca en solidaridad con Ecuador

Valmadrid celebró el 1 de noviembre un evento cultural solidario organizado por Vanessa Torres, vecina de la localidad, y abogada y activista en defensa de los derechos humanos.

La interculturalidad brilló al ritmo de la música. / SERVICIO ESPECIAL

La iniciativa reunió a los grupos de danza ecuatoriana Sayani, Sisa Rickchariy, El Cóndor, Asiri y Sumak Nina; al grupo de danza aragonesa Xinglar; y al dúo musical América Andina. Todos participaron con el propósito de aportar su granito de arena en la recaudación de fondos destinados a las personas heridas durante la Huelga General de 2025 en Ecuador. Heridos como consecuencia de la fuerte represión militar y policial que tuvo lugar en el principal foco de las movilizaciones, en Imbabura, a raíz del denominado convoy humanitario, que según el comunicado gubernamental trasladaría insumos. Sin embargo, en la práctica, significó el despliegue de miles de militares para aplacar manifestaciones legítimas, dejando como saldo centenares de heridos y la trágica muerte de dos personas: Efraín Fuerez y José Guamán.

Los vecinos aportaron su granito de arena en una recaudación de fondos. / SERVICIO ESPECIAL

Entre las decisiones gubernamentales más cuestionadas se encuentra la reducción de los presupuestos estatales para las universidades, lo que limita las oportunidades de formación superior para miles de jóvenes que no pueden asumir los costes de una carrera. Asimismo, el sistema de salud, que según la Constitución de Montecristi es público, se ha visto gravemente afectado por la falta de recursos económicos destinados a insumos y personal.

La jornada concluyó con un rito ancestral dirigido por Alexandra, quien puso en práctica sus conocimientos tradicionales con el deseo de que la situación en Ecuador alcance una resolución favorable y la paz vuelva a reinar en el país.