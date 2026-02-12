Adecobel hace balance del 2025 en ayudas e inversiones en el Campo de Belchite

La Asociación para el Desarrollo Rural Integral de la Comarca Campo de Belchite (Adecobel) ha realizado balance del año destacando la intensa actividad desarrollada a través del programa Leader, con 38 proyectos gestionados entre los distintos procesos de selección, y el presupuesto anual completamente comprometido. En total, se han aprobado 440.258,82 euros de ayudas.

Durante 2025, la junta directiva de Adecobel ha aprobado 15 proyectos de inversiones productivas, que son los destinados a la creación, ampliación o modernización de actividades empresariales. En total, prevén una inversión total de 689.159,38 euros, con una subvención comprometida de 240.819 euros. Además, seis personas han comenzado un proyecto de emprendimiento en el Campo de Belchite, concediendoles a cada uno de ellos una ayuda económica de 10.000 euros.

En cuanto a las inversiones no productivas, durante el año 2025 se han aprobado nueve proyectos que se desarrollarán en seis municipios del territorio. Estas actuaciones suponen una inversión prevista de 146.204,67 euros y una ayuda comprometida de 104.664,07 euros.

La formación se ha centrado en especialidades como soldadura, turismo, limpieza profesional, prevención de riesgos laborales, primeros auxilios y atención a personas dependientes. Estas acciones, todas solicitadas por la Comarca Campo de Belchite, han supuesto un compromiso de subvención de 14.806,61 euros. 313 personas han participado en estas acciones formativas, que han alcanzado a 14 de los 15 municipios de la comarca.

Bolsa de empleo

Por otro lado, Adecobel ha cerrado el año 2025 con la difusión de 96 oportunidades de empleo en distintos municipios del territorio. Las ofertas, canalizadas a lo largo de todo el año a través de la bolsa de empleo de Adecobel, han abarcado múltiples sectores estratégicos para la comarca, como la hostelería, la industria, la ganadería, la agricultura, los servicios sociales, las energías renovables, la construcción, el transporte y los servicios municipales.

Con este servicio, se ha dado respuesta tanto a la demanda de personal de empresas locales como a las necesidades de ayuntamientos, residencias, cooperativas y explotaciones agrarias. Además de todos los pueblos de la comarca Campo de Belchite, también se han atendido ofertas en modalidad de teletrabajo y en municipios colindantes como: Albalate del Arzobispo, Vinaceite, Quinto y Azaila.

En muchos casos, las ofertas han permitido cubrir empleos estables en empresas locales y servicios esenciales para los municipios, contribuyendo al mantenimiento de la actividad económica y a la mejora de la calidad de vida en el entorno rural. Un ejemplo es la gestión del multiservicio rural de Almochuel, para el que se recibieron en la primavera más de 1.000 currículums.

Desde Adecobel se destaca que la bolsa de empleo no solo actúa como tablón de anuncios, sino como herramienta de apoyo al tejido productivo, facilitando el contacto directo entre empleadores y personas en búsqueda activa de trabajo.

Esta labor se suma a otras iniciativas de la entidad orientadas al emprendimiento, la diversificación económica y la lucha contra la despoblación.