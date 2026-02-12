Un apoyo a la cultura en Codo desde EEUU

En la Asociación Cultural Cuatro Torres de Codo vivimos estos días con una enorme ilusión y gratitud. Queremos compartir una noticia que nos llena de orgullo como pueblo: un joven de raíces codinas, Manuel Lagunas Arto, que hoy desarrolla su labor profesional en Google, está apoyando de forma directa a nuestra asociación para que la cultura y las tradiciones de Codo sigan vivas y creciendo.

Sus aportaciones llegan a través de Benevity, una plataforma solidaria internacional que permite a trabajadores de grandes empresas colaborar con causas sociales, y que canaliza las donaciones internacionales mediante entidades como The UK Online Giving Foundation, garantizando que la ayuda llegue de forma segura y transparente. Gracias a esta solidaridad, en pocos meses hemos recibido más de 2.000 euros.

Para una asociación pequeña de un pueblo pequeño como Codo, esta ayuda supone muchísimo: nos permite soñar más alto y hacer realidad actividades culturales, talleres, encuentros y proyectos que de otro modo serían muy difíciles de financiar.

Aunque contamos con el apoyo de instituciones como el Gobierno de Aragón, la Comarca Campo de Belchite o la Diputación Provincial de Zaragoza, muchas veces las ayudas públicas no alcanzan para cubrir todo lo que el pueblo quiere y necesita impulsar. Por eso, gestos como el de Manuel marcan una diferencia enorme.

Desde la Asociación Cultural Cuatro Torres queremos agradecer de corazón a Manuel por no olvidarse de sus raíces y por transformar su cariño por Codo en oportunidades reales para todos.

Y también a Google y a las plataformas solidarias que hacen posible este tipo de apoyos, demostrando que la cultura y el mundo rural merecen ser cuidados.

Gracias por ayudarnos a seguir llenando Codo de vida, cultura y futuro.