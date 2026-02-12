DONACIONES
Un apoyo a la cultura en Codo desde EEUU
Cuatro Torres
En la Asociación Cultural Cuatro Torres de Codo vivimos estos días con una enorme ilusión y gratitud. Queremos compartir una noticia que nos llena de orgullo como pueblo: un joven de raíces codinas, Manuel Lagunas Arto, que hoy desarrolla su labor profesional en Google, está apoyando de forma directa a nuestra asociación para que la cultura y las tradiciones de Codo sigan vivas y creciendo.
Sus aportaciones llegan a través de Benevity, una plataforma solidaria internacional que permite a trabajadores de grandes empresas colaborar con causas sociales, y que canaliza las donaciones internacionales mediante entidades como The UK Online Giving Foundation, garantizando que la ayuda llegue de forma segura y transparente. Gracias a esta solidaridad, en pocos meses hemos recibido más de 2.000 euros.
Para una asociación pequeña de un pueblo pequeño como Codo, esta ayuda supone muchísimo: nos permite soñar más alto y hacer realidad actividades culturales, talleres, encuentros y proyectos que de otro modo serían muy difíciles de financiar.
Aunque contamos con el apoyo de instituciones como el Gobierno de Aragón, la Comarca Campo de Belchite o la Diputación Provincial de Zaragoza, muchas veces las ayudas públicas no alcanzan para cubrir todo lo que el pueblo quiere y necesita impulsar. Por eso, gestos como el de Manuel marcan una diferencia enorme.
Desde la Asociación Cultural Cuatro Torres queremos agradecer de corazón a Manuel por no olvidarse de sus raíces y por transformar su cariño por Codo en oportunidades reales para todos.
Y también a Google y a las plataformas solidarias que hacen posible este tipo de apoyos, demostrando que la cultura y el mundo rural merecen ser cuidados.
Gracias por ayudarnos a seguir llenando Codo de vida, cultura y futuro.
- Muere el escultor de una de las obras icónicas de la Expo de Zaragoza
- Comienza el desmontaje de las históricas farolas de la céntrica calle Alfonso I de Zaragoza, una seña de identidad que era una 'réplica' de Averly
- El río Ebro crece a su paso por Zaragoza: el aumento de caudal es inminente
- Baja la música': un reproche en un bus urbano de Zaragoza acaba con paliza, móvil robado y tres jóvenes detenidos
- El barrio más prometedor de Zaragoza ya tiene restaurante: cuenta con su propio chiquipark
- Cambio de modelo en la Cincomarzada: el Ayuntamiento de Zaragoza delega en la FABZ la organización completa de la fiesta
- Por el pito del sereno: El Comité impone un partido de sanción al jugador del Real Zaragoza El Yamiq
- El enfado de la Cultural con Larios y el Southampton: la carambola que trajo al lateral al Real Zaragoza