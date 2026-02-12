Azuara, Codo y Plenas se rinden a Santa Águeda

La Asociación de Mujeres Gualdrapa de Azuara volvió a celebrar Santa Águeda a lo grande. Los actos comenzaron el jueves 5 de febrero con una misa y un posterior picoteo acompañado por buena sesión de bingo y muchas risas. Y el sábado 7, la charanga las acompañó hasta la nave multiusos donde se celebró una comida con sorteos, bingo y una actuación, y por la noche disco móvil abierta a todo el mundo.

Imagen de la santa en Codo. / SERVICIO ESPECIAL

En Codo, la Asociación de Mujeres Benjamín Jarnés también celebró Santa Águeda con una completa programación de actividades con una gran participación y muy buen ambiente. Durante la semana se llevaron a cabo varias propuestas como las tardes de bingo, la misa de la Candelaria, la celebración de San Blas con la bendición de alimentos y diferentes meriendas populares. Uno de los momentos más destacados fue el concurso y degustación de postres, junto con la chocolatada. También se celebró la misa en honor a Santa Águeda, acompañada de cantos y bailes tradicionales dedicados a la santa. La programación culminó el sábado con la esperada cena de Santa Águeda, la elección de Águeda, sorteos de regalos, bingo y una animada velada con música y karaoke.

Las vecinas de Plenas se reunieron para cenar. / SERVICIO ESPECIAL

También en Plenas se celebró una cena de Santa Águeda en la que las mujeres disfrutaron de muy buen ambiente y pasaron un rato ameno.