100 ANIVERSARIO
Azuara homenajea a Julio Gorgas
La Crónica del Campo de Belchite
Azuara
El Ayuntamiento de Azuara quiso rendir, el pasado 9 de diciembre, un pequeño pero significativo homenaje a Julio Gorgas Alcalá con motivo de la celebración de su 100 cumpleaños.
El alcalde, Joaquín Alchonchel, fue el encargado de hacerle entrega de una placa conmemorativa como muestra de reconocimiento y cariño en una fecha tan especial.
Un gesto sencillo para celebrar una vida larga y llena de recuerdos, compartiendo este momento tan especial con la familia y el municipio.
