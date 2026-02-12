Azuara homenajea a Julio Gorgas

El Ayuntamiento de Azuara quiso rendir, el pasado 9 de diciembre, un pequeño pero significativo homenaje a Julio Gorgas Alcalá con motivo de la celebración de su 100 cumpleaños.

El alcalde, Joaquín Alchonchel, fue el encargado de hacerle entrega de una placa conmemorativa como muestra de reconocimiento y cariño en una fecha tan especial.

Noticias relacionadas

Un gesto sencillo para celebrar una vida larga y llena de recuerdos, compartiendo este momento tan especial con la familia y el municipio.