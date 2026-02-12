CONCURSOS NAVIDEÑOS
Belchite concede sus premios a la creatividad
La Crónica del Campo de Belchite
El Ayuntamiento de Belchite celebró la entrega de premios de los concursos navideños felicitando a los ganadores y agradeciendo a los participantes su creatividad e imaginación. En el concurso de fotografía, el primer premio fue para Tradiciones de Pedro y Julia Ganzo, y el segundo para Blanca Navidad de Isabel Sanz Borque. Por otro lado, en el concurso de fachadas navideñas, el primer premio fue para Alicia Clemente y el segundo para Paula Serrano. En el concurso de cuentos infantiles, el primer premio fue para Laura y sus sorpresas de Manuela Alonso, y el segundo para El deseo de Navidad en Belchite de Daniela Villagrasa. Y por último, en el concurso de relatos cortos, el primer premio fue para Más allá de los regalos de Julia Vallado, y el segundo para Nos gusta la Navidad de Pilar Arnal.
