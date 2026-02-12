FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO
Belchite despliega su «magia» en Fitur
La Crónica del Campo de Belchite
Belchite
Belchite volvió a estar presente en una nueva edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en Ifema Madrid. El municipio fue presentado en el estand de Pueblos Mágicos de España, poniendo en valor todo el potencial de su patrimonio, paisaje y gastronomía. Además, coincidiendo con el Día de Aragón en Fitur, el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Belchite, Víctor Soriano, recogió la distinción que acredita a las ruinas del Pueblo Viejo como uno de los nuevos Lugares Mágicos de España.
