Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
CincomarzadaCentro de menoresAlberto GuitiánMiguel ServetPlaza ImperialCierre
instagramlinkedin

FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO

Belchite despliega su «magia» en Fitur

Delegación de Belchite en Fitur.

Delegación de Belchite en Fitur. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica del Campo de Belchite

Belchite

Belchite volvió a estar presente en una nueva edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en Ifema Madrid. El municipio fue presentado en el estand de Pueblos Mágicos de España, poniendo en valor todo el potencial de su patrimonio, paisaje y gastronomía. Además, coincidiendo con el Día de Aragón en Fitur, el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Belchite, Víctor Soriano, recogió la distinción que acredita a las ruinas del Pueblo Viejo como uno de los nuevos Lugares Mágicos de España.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents